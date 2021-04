O Leipzig anunciou esta segunda-feira a saída do diretor desportivo Markus Krosche no final da temporada.

Numa nota, o Leipzig diz que a saída acontece por «mútuo acordo», após «conversas intensivas sobre o futuro do clube».

Markus Krosche tinha contrato até 2022.

ℹ️ #RBLeipzig and sporting director Markus #Krösche terminate contract by mutual agreement.



