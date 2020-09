O Leipzig está autorizado a ter 8.500 adeptos no seu estádio para o jogo com o Mainz, da primeira jornada da Bundesliga da época 2020/2021, agendado para o próximo dia 20 de setembro.

O Departamento de Saúde de Leipzig deu aval à lotação de 20 por cento da Arena Leipzig, mas a permissão fica dependente da evolução do índice de infeção na região.

Nesta altura, a taxa é de 3,2 novos casos semanais por 100 mil habitantes e, se este valor ficar abaixo de 20, o público pode voltar ao estádio, no primeiro jogo da nova temporada no campeonato germânico.

Os 8.500 espetadores previstos preveem a ocupação de uma cadeira a cada cinco, obedecendo ao protocolo de saúde que a Liga Alemã de Futebol (DFL) propôs. É obrigatório o uso de máscaras e o distanciamento, proibida a venda de álcool e a presença de adeptos da equipa visitante.

O Hertha Berlim, o Union, o Eintracht Frankfurt e o Wolfsburgo estão entre os outros clubes que já pediram às autoridades locais para ter adeptos nos estádios.

Na semana passada, o Governo alemão estendera a proibição de público nos estádios até final de 2020, colocando exceções às zonas onde a taxa de infeção for baixa durante o período mínimo de uma semana e se o jogo em causa colocar frente a frente duas equipas da mesma região, ou vizinhas.

O Leipzig, em comunicado, defende-se nesse conceito de «localização específica», que diz ser apoiado, entre outros, pelo Departamento de Saúde local, pela DFL e pelo governo estadual da Saxónia, para ter os 8.500 adeptos na Arena Leipzig.

Antes do início da Bundesliga, há já alguns estádios germânicos que vão ter público para a primeira eliminatória da Taça da Alemanha, a 18 de setembro. A DFL, organizadora da Taça, colocou à responsabilidade de cada cidade a decisão do regresso do público aos estádios. Na ausência de consenso federal, as secretarias de saúde regionais ou municipais, que regulam as medidas preventivas contra a pandemia, tomam essa decisão.