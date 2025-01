O Leipzig, que na próxima quarta-feira recebe o Sporting para a Liga dos Campeões, teve bem encaminhada a vitória no terreno do Bochum e ao intervalo já ganhava por 3-0, mas, na segunda parte, deixou-se empatar (3-3).

Os forasteiros entraram com tudo e, logo aos oito minutos, Cristoph Baumgartner teve um golo anulado por fora de jogo. Ainda assim, o primeiro da partida surgiu instantes depois. Willi Orban (10m), numa rara aparição no ataque, tentou o cruzamento de pé esquerdo, mas a bola saiu na direção da baliza e enganou o guarda-redes Patrick Drewes.

O Leipzig continuou com o pé no acelerador e, aos 13 minutos, com um pontapé de fora da área, Antonio Nusa dilatou a vantagem.

Ainda antes do intervalo, chegou o 3-0. David Raum tirou o cruzamento a partir do corredor esquerdo e Baumgartner (22m) encostou na área.

Se a entrada na primeira parte foi com tudo, o Leipzig deixou a desejar no recomeço da partida. Estavam decorridos apenas três minutos após o intervalo, quando os anfitriões provocaram o erro na saída de bola do adversário e reduziram, por Myron Boadu.

O neerlandês viria a bisar aos 57 minutos e ainda completou um hat trick aos 61, desta feita na conversão de um penálti. Num instante, o Leipzig tinha perdido a vantagem de três golos construída no primeiro tempo.

Com este empate, o Leipzig cai para o quinto lugar, com 31 pontos, e é ultrapassado pelo Estugarda (32), que goleou o Friburgo por 4-0.

Tiago Tomás assiste na derrota com o Bayern

Também ao início da tarde, o Bayern somou a quarta vitória consecutiva no campeonato, na receção ao Wolfsburgo, por 3-2.

Apesar de já ter treinado sem limitações, João Palhinha não esteve no banco, ao contrário de Raphael Guerreiro, que não somou qualquer minuto.

Os bávaros abriram a contagem aos 20 minutos, por Leon Goretzka, mas o Wolfsburgo – que contou com Tiago Tomás a partir dos 63 minutos – empatou logo de seguida, por Mohamed Amoura (24m).

Ainda no primeiro tempo, Michael Olise (39m) colocou a equipa de Vincent Kompany novamente na frente.

Já na segunda parte, Goretzka bisou (62m), à semelhança de Amoura (88m). O tento do argelino surgiu após uma excelente jogada de Tiago Tomás.

O Bayern segue líder, com 45 pontos, mais sete do que o segundo classificado, o campeão Bayer Leverkusen, que entra em campo mais tarde.

Nos outros jogos desta 18.ª jornada, o Heidenheim perdeu em casa com o St. Pauli (2-0) e o Hoffenheim foi ganhar por 3-1 ao terreno do Kiel.

Resultados e classificação da liga alemã