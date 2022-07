Darwin Núñez marcou quatro golos na vitória do Liverpool contra o Leipzig, numa partida de preparação para a época 2022/23.



Os quatro golos do internacional uruguaio ex-Benfica foram motivo de conversa entre os dois emblemas nas redes sociais. Os «reds» divulgaram uma imagem do avançado com a bola de jogo e os alemães não tardaram em responder.



«Para quando uma desforra sem Darwin? Esse gajo é uma besta», pode ler-se na conta oficial do Leipzig.



Recorde aqui o «póquer» de Darwin ao Leipzig

When's the rematch without @Darwinn99?



That guy is a beast 🥵 — RB Leipzig (@RBLeipzig) July 21, 2022