Acabou, por fim, a invencibilidade do Bayer Leverkusen e o responsável foi o Leipzig.



Depois de ter vencido o campeonato sem derrotas, o campeão germânico voltou a perder para a Bundesliga, o que não acontecia desde, imagine-se (!), maio de 2023. Pareceu, pelo menos até ao intervalo, que o jogo iria ter outro desfecho.



A equipa de Xabi Alonso fez dois golos entre os 39 e os 45 minutos. Frimpong, numa grande jogada individual, abriu o marcador. Pouco depois, os farmacêuticos assinaram uma das melhores jogadas coletivas do encontro - parecia PlayStation - e Wirtz assistiu Grimaldo para o 2-0.



Com Marco Rose na bancada após ter recebido ordem de expulsão, o Leipzig ainda conseguiu reduzir antes do intervalo por Kevin Kampl. No arranque da segunda parte, a formação forasteiro chegou à igualdade com um golo de Openda.

André Silva viu do banco de suplentes o internacional belga, seu concorrente para o ataque do Leizpig, bisar a dez minutos do final e consumar a reviravolta na partida (2-3).



O Bayer Leverkusen perde pela primeira vez em mais de um ano e está no 9.º lugar com três pontos enquanto o Leipzig é líder provisório só com vitórias.



Nos outros jogos desta tarde, nota para o jogo frenético entre Estugarda e Mainz (3-3) e para o nulo do Dortmund na visita ao terreno do Werder Bremen.