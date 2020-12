Depois de Luka Modric em 2018, Robert Lewandowski foi apenas o segundo futebolista a interromper o domínio de Lionel Messi e Cristiano Ronaldo no mundo do futebol na última década.

Considerado o melhor jogador do Mundo para a FIFA, o avançado polaco do Bayern Munique diz não se ver no mesmo patamar de Messi e Ronaldo: pelo menos no que diz respeito ao legado construído nos últimos anos. «Há muito tempo que Messi e Ronaldo estão sentados à mesma mesa e isso faz com que sejam incomparáveis. Não me imagino perto deles desse ponto de vista», referiu em entrevista à France Football após ser confrontado com declarações de Antoine Griezmann, que há dois anos disse sentir-se ao mesmo nível [«na mesma mesa»] de Messi e Ronaldo.

Ainda assim, Lewandowski mostrou-se feliz pelo desempenho e pelos golos marcados nos últimos anos e acrescentou. «Penso que posso convidá-los para a minha mesa», brincou.

Na mesma entrevista à revista francesa, que este ano decidiu não atribuir o prémio de melhor do ano, o goleador do Bayern Munique fez algumas revelações. Disse que cresceu a admirar Del Piero, Thierry Henry e Roberto Baggio e afirmou que no segundo ano no Borussia Dortmund, onde esteve entre 2010 e 2014, chegou a conversar com Sir Alex Ferguson para rumar ao Manchester United. «Falei com ele. Ele queria que eu fosse para lá. Eu estava muito interessado e posso dizer até que sentia-me pronto. Mas o Dortmund não me deixou ir. Não fiquei magoado porque as coisas estavam a correr-me bem no Borussia.»