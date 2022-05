Depois do empate a dois golos do Bayern em casa do Wolfsburgo no fecho da Bundesliga, Robert Lewandowski admitiu que é muito provável que deixe o gigante bávaro no final da época.



«Provavelmente hoje fiz o meu último jogo pelo Bayern. ão posso dizer a 100 por cento, mas pode ter sido. Queremos encontrar a melhor solução para mim e para o clube», disse, citado pela Sky Sports alemã.



Recrutado ao Dortmund em 2014, o internacional polaco marcou 344 golos em 375 jogos pelo Bayern e conquistou inúmeros títulos entre campeonatos germânicos, Liga dos Campeões, Supertaça Europeia, Mundial de Clubes, entre outros.



Lewandowski tem mais um ano de contrato com o Bayern. No final do jogo, cheirou a despedida: o goleador não escondeu a emoção enquanto aplaudia os adeptos bávaros.



