O Union Berlim, surpreendente líder da Bundesliga, perdeu fora com o Bochum por 2-1, na 11.ª jornada do campeonato, no último jogo antes da receção ao Sp. Braga para a Liga Europa.

Com Diogo Leite a titular, a equipa da capital alemã foi para o intervalo a perder, com Philipp Hofmann a marcar para os anfitriões já perto do final da primeira parte.

Aos 71 minutos, Holtmann fez o 2-0 para o Bochum pouco antes de Pantovic ter falhado uma grande penalidade. O mesmo Pantovic ainda conseguiu reduzir para o Union, mas já em tempo de compensação, sem muito tempo para evitar a segunda derrota na Liga alemã.

Com este resultado, o Union continua líder, mas agora com apenas mais um ponto do que o Bayern Munique, que bateu no sábado o Hoffenheim.