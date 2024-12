A Lga Alemã garantiu um total de 4,48 mil milhões de euros em receitas de direitos televisivos durante as próximas quatro temporadas, o que significa 1,12 mil milhões de euros por temporada.

O período 2025-2029 é assim o terceiro ciclo consecutivo de quatro temporadas para o qual a Liga Alemã (DFL) consegue receitas televisivas superiores a mil milhões de euros por época, mas ainda longe do que faz a Liga inglesa.

Ao ultrapassar o limiar dos mil milhões de euros por época em receitas de direitos televisivos, o futebol alemão consolidou-se na segunda posição entre as maiores ligas europeias, atrás da intocável Premier League: em 2023 obteve um valor recorde de 7,82 mil milhões de euros por um período também de quatro anos (2025-2029).

Por ano, o campeonato inglês obtém, em média, 1,95 mil milhões de euros.

O campeonato francês, por outro lado, viu recentemente as receitas de direitos televisivos caírem em quase um terço, de 726,5 milhões de euros entre 2016 e 2020, para 500 milhões no período 2024-2029.

Em Itália, a Série A obteve 900 milhões de euros por temporada entre 2024 e 2029, uma queda de 8 por cento em relação ao período 2018-2021.

Já a Liga Espanhola bateu à porta dos mil milhões de euros, com os direitos a aumentarem de 980 milhões em relação a 2019-22 para 990 milhões entre 2022-27.

No entanto, Espanha pode contar com direitos televisivos no estrangeiro (900 milhões de euros) muito superiores aos de Itália, Alemanha ou França.

Recorde-se que a direção executiva da Liga Portugal apontou 300 milhões de euros como um objetivo.