A Bundesliga não vai punir comemorações de golos que desrespeitem o imperativa sanitário de distanciamento social, referiu um porta-voz da Liga.



«Para as comemorações, apenas foram dados conselhos, pelo que não pode haver sanções», disse o responsável, após as cinco primeiras partidas que marcaram o retorno da competição, à 26.ª jornada, depois da interrupção forçada devido à pandemia de covid-19.



A forma como os jogadores celebram os golos «não faz parte» do protocolo médico da organização implementada pelo organismo. De resto, ainda esta tarde viu-se Boyata a beijar Marko Grujic durante os festejos de um dos três golos marcados pelo Hertha na partida em casa do Hoffenheim.



«Espero que as pessoas entendam. Evitar (celebrar) é apenas uma indicação. Testamos seis vezes negativo para o coronavírus, a última vez na sexta-feira. As emoções também fazem parte do jogo, caso contrário não temos necessidade de competir», argumentou o treinador do conjunto da capital germânica, Bruno Labbadia.

A liga alemã apresentou um documento de 51 páginas que convenceu as autoridades, as regiões e o governo federal a reatar o futebol, à porta fechada.Nesse dossier, estava especificado que deveriam ser evitados contactos com as mãos para comemorar os golos, aconselhando que se privilegiasse «toques com o cotovelo ou o pé».