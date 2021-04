A Liga Alemã de Futebol (DFL) decidiu implementar medidas mais rígidas após o surgimento de surtos de covid-19 em algumas equipas. As medidas vão ser aplicadas em duas fases para estas últimas três jornadas do primeiro e segundo escalão e a segunda fase implica mesmo isolar as equipas dos 36 clubes.

Em comunicado, a DFL explica que, na primeira fase, que entra em vigor a 3 de maio, «as pessoas que são incluídas no program regular de testes - plantel, equipa técnica e staff - devem estar apenas em casa e nas instalações de treino e jogo».

«O objetivo é reduzir contacto e minimizar o risco de infeção», diz a nota.

Na fase seguinte, que entra em vigor a 12 de maio, os mesmos grupos de pessoas dos 36 clubes irão para um «centros de estágios de quarentena», após terem um teste negativo realizado no máximo com 24 horas de antecedência.

A liga alemã diz que esta quarentena é «obrigatória» até ao último jogo da equipa na última jornada e acrescenta que estes «centros de estágio de quarentena» pretendem «dar salvaguardas extra para a realização dos jogos, especialmente tendo em conta a pressão de tempo causada pelo Europeu que acontece a seguir».