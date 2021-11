Lothar Matthäus, Bola de Ouro em 1990, manifestou-se surpreendido com a entrega do prémio da France Football a Lionel Messi, pela sétima vez, considerando que «ninguém merecia mais do que Lewandowski», que ficou no segundo lugar, atrás do argentino.

«Sinceramente, já não percebo nada», começou por desabafar o antigo internacional alemão, sem colocar em causa o valor de Messi. «Com o devido respeito a Messi e aos outros jogadores nomeados, ninguém merecia tanto como Lewandowski», acrescentou ao antigo campeão do Mundo.

Oliver Kahn, antigo guarda-redes e atual dirigente no Bayern Munique, também saiu em defesa do goleador polaco. «Lewandowski merecia tanto a Bola de Ouro como o troféu de melhor marcador porque tem estado ao mais alto nível nos últimos anos. Parabéns Messi. Mesmo sem Bola de Ouro, o Lewy já chegou ao Olimpo dos grandes do futebol. Vai continuar a ser candidato nos próximos anos», destacou também o antigo guarda-redes do Bayern.