O Mainz venceu esta sexta-feira na visita ao Borussia Mönchengladbach, por 3-1, no jogo que abriu a 25.ª da Liga alemã, somando a quarta vitória seguida e subindo, à condição, ao 3.º lugar da classificação.

Um golo de Paul Nebel, aos 39 minutos, deu vantagem ao Mainz. Na segunda parte, Dominik Kohr dobrou a diferença a favor do Mainz, aos 48 minutos. O Borussia ainda reduziu a desvantagem com um golo de Stefan Lainer, aos 73 minutos, mas Nadiem Amiri, quatro minutos depois, fez o terceiro golo do Mainz, que está a ser a equipa “sensação” até ao momento na Bundesliga.

A equipa treinada pelo dinamarquês Bo Henriksen, que agora vai na sua melhor sequência de vitórias no campeonato em 2024/25, soma 44 pontos, mais dois do que o Eintracht Frankfurt, que tem 42 pontos e recebe só no domingo o Union Berlim. O Bayer Leverkusen, 2.º com 53 pontos, além do líder Bayern Munique (61 pontos) jogam no sábado.

O Borussia Mönchengladbach desperdiçou a oportunidade de se aproximar dos lugares de acesso às competições europeias e é 8.º, com 37 pontos, correndo o risco de ser ultrapassado ainda nesta jornada na classificação pelo Estugarda (36 pontos) e pelo Borussia Dortmund (35 pontos).