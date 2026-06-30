O resultado está à vista de todos - a seleção alemã, uma das candidatas ao título mundial, foi eliminada precocemente aos pés do Paraguai, na noite de segunda-feira. É mais uma desilusão no pós-Mundial 2014, em que foram campeões.

Mas as justificações para o fracasso multiplicam-se na Alemanha. Lottar Mathäus, o jogador com mais internacionalizações pelo país revelou, num espaço de comentário no Bild Sport, que houve fraturas no seio da comitiva por causa de questões logísticas.

«Há muito para processar, tanto dentro como fora do campo. Mulheres, famílias, toda a gente está envolvida. Muitas notícias para os jornais. Não sei por que razão temos de envolver as famílias logo desde o início [do Mundial]. Depois, há os preparativos de viagem, as reservas de hotel. Tudo isso foi tema de discussão dentro da equipa. Nunca apareceu nos meios de comunicação social, mas sei que foi assim», começou por revelar.

«Um dos jogadores estava zangado com outro porque a um foi permitido levar a mãe, enquanto ao outro foi permitido levar a mulher e os filhos. Outros tiveram de viajar num voo regular», continuou.

«No fim de contas, havia muita agitação. Mas, apesar de tudo, o foco simplesmente não estava neste Mundial. Era sempre um dia de folga com a família e depois outro. Nem sequer estavam na América há duas semanas e já todas as famílias estavam lá outra vez. Podiam vir de avião para os quartos de final se a equipa tivesse um bom desempenho», lamentou.

Mats Hummels e Jurgen Klopp juntam-se ao coro de críticas

Outra voz crítica deste desempenho é a de Mats Hummels, antigo internacional alemão. O campeão mundial dá a entender que são necessárias demissões, em declarações à MagentaTV.

«Da parte dos responsáveis, há definitivamente necessidade de tomar medidas. Não consigo expressá-lo de outra forma. Tivemos o Europeu em casa (2020), a Liga das Nações em casa (2025) e este torneio. Os dois torneios foram ambos decepcionantes. Por isso, esta questão tem de ser abordada. Tanto pelo próprio selecionador como pela federação. No mínimo, tem de haver discussões sobre o assunto [demissão], não pode ser de outra forma. O futebol é um desporto demasiado competitivo», ajuizou.

Jurgen Klopp, mítico treinador alemão que dividiu painel com Mats na MagentaTV, concorda. «O julgamento do Mats é brutal mas é verdadeiro. Estamos a falar de uma década», disse.

«Para mim, não é por acaso que a Alemanha não teve um único torneio de destaque desde o Euro 2016. A questão começa, acima de tudo, pelos jogadores, porque tivemos vários selecionadores diferentes entretanto. E espero que alguns deles digam: 'Não vou continuar.' Mas também espero que o atual treinador da seleção nacional — ou o potencial novo treinador — tome algumas decisões difíceis», atirou.

Julian Nagelsmann já reiterou a intenção de cumprir mais dois anos de contrato, até 2028.