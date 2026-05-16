O extremo Michael Olise, do Bayern de Munique, foi eleito o melhor jogador da época na Bundesliga em 2025/26. Os diretores executivos da DFL, a entidade que organiza a competição, entregaram ao francês de 24 anos o prémio neste sábado na Allianz Arena, em Munique.

Olise marcou 15 golos e deu 19 assistências nesta última época da Bundesliga, a segunda em que representou os bávaros. Foi também novamente campeão alemão.

Os antecessores de Olise foram Harry Kane (2025/Bayern de Munique), Florian Wirtz (2024/Bayer Leverkusen) e Jude Bellingham (2023/Borussia Dortmund). 

Este prémio é entregue após uma votação dos adeptos nas plataformas da Bundesliga, dos clubes e de especialistas selecionados pela DFL. 

