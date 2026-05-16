Michael Olise eleito melhor jogador da Bundesliga em 2025/26
Extremo do Bayern Munique ganha o troféu pela primeira vez
O extremo Michael Olise, do Bayern de Munique, foi eleito o melhor jogador da época na Bundesliga em 2025/26. Os diretores executivos da DFL, a entidade que organiza a competição, entregaram ao francês de 24 anos o prémio neste sábado na Allianz Arena, em Munique.
Olise marcou 15 golos e deu 19 assistências nesta última época da Bundesliga, a segunda em que representou os bávaros. Foi também novamente campeão alemão.
Os antecessores de Olise foram Harry Kane (2025/Bayern de Munique), Florian Wirtz (2024/Bayer Leverkusen) e Jude Bellingham (2023/Borussia Dortmund).
Este prémio é entregue após uma votação dos adeptos nas plataformas da Bundesliga, dos clubes e de especialistas selecionados pela DFL.
Michael #Olise ist zum #Bundesliga-Spieler der Saison 2025/26 gewählt worden 🏆— DFL Deutsche Fußball Liga (@DFL_Official) May 16, 2026
