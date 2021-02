O Borussia Monchengladbach apurou-se para os quartos de final da Taça da Alemanha depois de vencer com reviravolta o Estugarda (2-1).



O conjunto visitada precisou de apenas dois minutos para marcar por Silas Wamangituka. A equipa de Marco Rose demorou a reagir e só no último suspiro da primeira parte foi capaz de igualar a contenda por Thurram.

O golo do triunfo do Monchengladbach foi anotado por Plea logo aos cinco minutos do segundo tempo. Refira-se que até final Wendt e Elvedi estiveram perto de fazer o terceiro golo do Borussia.



No outro jogo iniciado às 19h45, o Colónia desperdiçou dois golos de vantagem no terreno do Regensburg, do segundo escalão. O empate não se desfez nem na segunda parte nem no prolongamento e foi preciso descobrir o vencedor desta eliminatória na cobrança de penáltis. Mere e Horn foram os autores das grandes penalidades desperdiçadas pelo Colónia.