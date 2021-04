O Borussia Monchengladbach goleou o Arminia Bielefeld por 5-0, no jogo de encerramento da 31.ª jornada da Bundesliga.



A equipa de Marco Rose resolveu o encontro nos primeiros 18 minutos. Breel Embolo abriu o ativo aos seis minutos e Thurram aumentou a vantagem do conjunto da casa aos 15 minutos. Volvidos três minutos, Ramy Bensebaini fez o 3-0 de penálti.



Na segunda parte o Monchengladbach chegou à goleada: Embolo bisou aos 69 minutos e Plea fixou o resultado final.



Este triunfo deixa o Gladbach com 46 pontos, a quatro do Bayer, a primeira equipa em zona de apuramento para as provas da UEFA. Por sua vez, o Arminia continua uma posição acima da zona de descida.