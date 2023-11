Stefan Lainer regressou esta terça-feira aos treinos no Borussia Monchengladbach, quatro meses depois de lhe ter sido diagnosticado um linfoma.

«Stefan Lainer concluiu com sucesso o tratamento a um linfoma que levou a cabo nos últimos meses. Após os obrigatórios testes de desempenho realizados na segunda-feira, o jogador de 31 anos voltou a integrar um treino no relvado juntamente com a equipa», lê-se, na nota da equipa germânico.

No comunicado, o Gladbach revelou que o lateral-direito, internacional austríaco, entrou no campo «com um sorriso de orelha a orelha» e salientou que, depois dos tratamentos, «o cancro pode ter sido curado» e que o jogador vai agora «integrar gradualmente os treinos de conjunto a partir desta semana».

«Estamos todos muito felizes pelo regresso do Stevie. É percetível o quanto ele sentiu falta de estar aqui. Todos sabemos que o Stevie é um lutador e o quão importante é para esta equipa», disse Julian Weigl, antigo médio do Benfica e vice-capitão do Borussia.