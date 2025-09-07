Mundial 2026: Alemanha soma primeira vitória, Barreiro titular na derrota do Luxemburgo
Alemães venceram a Irlanda do Norte e o Luxemburgo perdeu na receção à Eslováquia
A Alemanha impôs este domingo a primeira vitória na qualificação para o Mundial 2026 ao derrotar a Irlanda do Norte, por 3-1.
A jogar em casa, na segunda jornada do grupo A, a seleção alemã viu-se a ganhar logo aos sete minutos, com um toque de habilidade de Gnabry, que picou a bola por cima do guarda-redes. A Irlanda do Norte chegou ao empate ainda na primeira parte, através de Isaac Price (34 minutos).
Gnabry picou por cima do guarda-redes 👨🍳#sporttvportugal #QUALIFIERSnaSPORTTV #QualificaçãoMundial #Alemanha #IrlandadoNorte pic.twitter.com/drgFZ7Gigf— sport tv (@sporttvportugal) September 7, 2025
Após o intervalo, a Alemanha foi à procura da vitória e resgatou os três pontos com golos de Nadiem Amiri (69m) e Florian Wirtz (72m).
Livre perfeito de Florian Wirtz 🎯#sporttvportugal #QUALIFIERSnaSPORTTV #QualificaçãoMundial #Alemanha #IrlandadoNorte pic.twitter.com/q4UUXJ9WEa— sport tv (@sporttvportugal) September 7, 2025
Com este resultado, a Alemanha e a Irlanda do Norte seguem atrás da Eslováquia, com três pontos.
A Eslováquia, que venceu a Alemanha na primeira jornada, derrotou o Luxemburgo pela margem mínima. Tomás Rigo marcou o golo solitário da partida, aos 90 minutos.
O benfiquista Leandro Barreiro foi titular e totalista pelo Luxemburgo.