A Alemanha impôs este domingo a primeira vitória na qualificação para o Mundial 2026 ao derrotar a Irlanda do Norte, por 3-1.

A jogar em casa, na segunda jornada do grupo A, a seleção alemã viu-se a ganhar logo aos sete minutos, com um toque de habilidade de Gnabry, que picou a bola por cima do guarda-redes. A Irlanda do Norte chegou ao empate ainda na primeira parte, através de Isaac Price (34 minutos).

Após o intervalo, a Alemanha foi à procura da vitória e resgatou os três pontos com golos de Nadiem Amiri (69m) e Florian Wirtz (72m).

Com este resultado, a Alemanha e a Irlanda do Norte seguem atrás da Eslováquia, com três pontos.

A Eslováquia, que venceu a Alemanha na primeira jornada, derrotou o Luxemburgo pela margem mínima. Tomás Rigo marcou o golo solitário da partida, aos 90 minutos.

O benfiquista Leandro Barreiro foi titular e totalista pelo Luxemburgo.