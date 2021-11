A Macedónia do Norte, a grande sensação na fase europeia de qualificação para o Mundial2022, venceu este domingo a Islândia por 3-1 e, desta forma, garantiu a qualificação para o play-off, ficando apenas atrás da Alemanha que fechou a qualificação com a nona vitória em dez jogos ao vencer na Arménia por 4-1. Pelo caminho ficou a Roménia que, apesar do triunfo sobre o Liechtenstein (1-0) ficou a um ponto dos sensacionais macedónios.

É definitivamente a grande surpresa desta fase de qualificação. A Macedónia do Norte superou com êxito a última prova frente à Islândia, a equipa sensação no Euro2016, com mais uma exibição personalizada. Alioski, a passe de Trajkovski, abriu o marcador logo aos 7 minutos. A Islândia ainda reagiu e chegou ao empate, já no início da segunda parte, com um golo de Thorsteinsson, mas, dez minutos volvidos, Elmas reclamou de novo a vantagem para os macedónios.

A Islândia acabou o jogo reduzida a dez, por expulsão de Johannesson, e os macedónios acabaram o jogo em festa com Elmas a bisar e a acabar com as dúvidas.

Na corrida até aos últimos instantes estava a Roménia que cumpriu a sua parte com um triunfo no Liechtenstein por 2-0, com golos de Man (8m) e Bancu (87m), mas os romenos acabaram esta fase de qualificação no terceiro lugar, com menos um ponto do que a Macedónia do Norte.

A Alemanha, já qualificada para a fase final, fechou este ciclo com a nova vitória, vencendo facilmente na Arménia por 4-1. Havertz (15m), Gundogan (45m, gp, e 50m) e Hofmann marcaram os golos da equipa comandada por Hans-Dieter Flick, enquanto Mkhitaryan (59m, gp) marcou o golo solitário dos arménios.

Concluída a 10.ª jornada, o Grupo J ficou assim definido: Alemanha, 27 pontos; Macedónia do Norte, 18; Roménia, 17; Arménia, 12; Islândia, 9.