Agora no comando do Leipzig, Julian Nagelsmann revela ter recusado uma proposta do Real Madrid em 2018, quando Zinedine Zidane deixou o comando da equipa merengue.

«Primeiro fiquei surpreendido, depois pesei a decisão, e decidi que não me sentia confortável. Quero evoluir, e se vais para o Real Madrid não tens tempo para evoluir», começa por dizer o técnico alemão, em entrevista ao «The Independent».

«No Real Madrid ou no Barcelona só querem vitórias em todos os jogos, títulos, troféus da Liga dos Campeões. Se não ganhas, não podes dizer que és muito jovem, que estás ainda a evoluir. Não é fácil planear uma carreira no futebol, pois é tudo muito imprevisível, mas temos de tentar. O importante é dar os passes certos, e não os maiores», acrescenta Nagelsmann, que ainda nem tinha 31 anos na altura.

«O Real Madrid é um dos maiores passos que podes dar. Se vais para lá aos 31 anos, a seguir vais para onde?», questiona o técnico alemão, que levantou ainda a questão da língua, uma vez que não domina o castelhano.

«Por isso era o passo maior, mas não o passo certo», resume.

Na antecâmara do duelo entre Leipzig e Tottenham, para a Liga dos Campeões, Julian Nagelsmann recordou os dias em que o guarda-redes Tim Wiese, então no Hoffenheim, chamava-lhe Mini Mourinho.

«Não temos a mesma filosofia, mas não é a pior coisa do mundo ter uma alcunha associada a Mourinho. Ganhou 25 troféus e é um dos maiores nomes do futebol. Fico feliz por termos o desafio de enfrentar uma equipa treinada por ele», responde.

«Adoro as conferências de imprensa dele. Lembro-me da primeira no Tottenham. Um jornalista perguntou se a equipa não estava bem por ter perdido a final da Liga dos Campeões, e ele respondeu: "Não sei, nunca perdi uma final da Champions"», recorda Nagelsmann.