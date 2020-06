Após a vitória frente ao Hoffenheim, o técnico do Leipzig, Julian Nagelsmann, admitiu a possibilidade de perder Timo Werner na próxima janela de transferências.



«Não acredito que Werner esteja aqui no próximo ano», referiu, citado pela DAZN.



Por sua vez, o diretor desportivo do emblema do leste da Alemanha, Markus Kroesche, não foi tão contundente na resposta acerca da eventual saída do avançado de 24 anos.



«Quando houver algo para dizer, anunciaremos», limitou-se a dizer.



Apontado ao Chelsea e ao Liverpool, Werner dificilmente permanecerá no Leipzig na próxima época. Por isso mesmo, o clube germânico já está a pensar no seu substituto: trata-se Hwang Hee-Chan. O internacional sul-coreano do Salzburgo é o preferido para suceder ao internacional alemão.



Há três anos na Áustria, pelo meio foi cedido ao Hamburgo, Hee-Chan caracteriza-se por ser um avançado rápido. Sem ser titular indiscutível, o jogador de 24 anos anotou 14 golos em 33 jogos pelo campeão austríaco. Embora a prioridade seja o sul-coreano, outras das opções do Leipzig para colmatar a eventual saída de Werner é Patson Daka, avançado da Zâmbia, segundo a imprensa germânica.



Certo é que o Leipzig pode muito bem encontrar o sucessor de Werner dentro de portas, ou seja, numa das equipas que a Red Bull detém.