O técnico do Bayer Leverkusen, Peter Bosz, admitiu que Kai Havertz e Kevin Volland estão de saída do clube.



«Volland e os outros internacionais não participaram no treino hoje. O Bailey também não esteve presente. Infelizmente a equipa ainda não está pronta. Não espero que Volland e Havertz voltem a treinar connosco. É possível que mais jogadores sejam transferidos. Definitivamente ainda temos de acrescentar mais alguns futebolistas à equipa», referiu o holandês, em conferência de imprensa.



Segundo a imprensa internacional, o jovem alemão de 21 anos está muito perto de reforçar o Chelsea. Por seu turno, o avançado de 28 anos, contratado ao Hoffenheim há quatro anos, está a um passo do Mónaco.