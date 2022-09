Julian Weigl está ao serviço no Monchengladbach há cerca de um mês. De regresso ao seu país, o médio recuperou a esperança de estar presente no Mundial 2022 pela seleção da Alemanha.



«O selecionador vê mais jogos da Bundesliga e a maioria dos jogadores joga aqui. Se jogo contra Bayern, Dortmund ou Leipzig há sempre alguém da seleção a observar os jogos, ou seja, a observar, ou seja, estamos mais em foco aqui. Se chegas à seleção, é natural teres esperança de regressar. Quando fui chamado, alguns dos habituais convocados não estiveram. Com eles de volta, sei que o espaço é apertado para mim», começou por dizer, em declarações à Sky germânica.



«No Benfica não jogava de todo e agora já fiz dois jogos muito bons na Bundesliga. É claro que há outros jogadores que também estão bem nesta época, pelo que quero continuar a exibir-me a bom nível de forma a poder vir a ser chamado», defendeu ainda.



O futebolista, que está no Gladbach cedido pelo Benfica, confessou que se imagina a ficar no clube para além do fim do empréstimo.



«Só fiz dois jogos. Consigo imaginar ficar aqui mais tempo caso contrário nem tinha dado este passo. No entanto, temos de esperar e ver como vão correr as próximas semanas. Ainda não falei com o Mr. Vikus nem lhe perguntei quanto podem pagar por mim. Esse nem é o meu trabalho. Estou a tentar desenvolver-me o melhor possível e agarrar um lugar na equipa. Se tivermos sucesso este ano, veremos o que acontece. É preciso ter em conta uma terceira parte aqui: o Benfica. Mas como disse, estou focado no presente», referiu.



Recorde-se que recentemente o diretor-desportivo do Monchengladbach, Roland Virkus, revelou que o clube não pode pagar 15 milhões para contratar Weigl.