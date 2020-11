As críticas ao atual calendário das competições, alterado devido à pandemia da covid-19, têm subido de tom nas últimas semanas, e agora, o selecionador e o capitão da Alemanha alertaram para o elevado número de jogos e o pouco tempo de recuperação entre eles.

«Estamos no limite da carga de trabalho. Nunca tínhamos vivido uma temporada como esta e espero que não se repita», avisou Manuel Neuer, em entrevista ao site Sportbuzzer.

O guarda-redes do Bayern Munique sublinhou que, com a carga excessiva de jogos, «alguns exercícios de treino são simplesmente impossíveis» de colocar em prática e explicou que os jogadores fazem «um pouco de recuperação, depois um pouco de tática, um último apronto antes de nova partida e já se deve jogar novamente».

Por sua vez, Joachim Löw assumiu que «já esperava» a atual vaga de lesões dos jogadores e criticou a acumulação de jogos europeus com as respetivas competições nacionais.

«Os problemas vão piorar. Se nós, treinadores, não formos razoáveis, teremos um grande problema no próximo ano», apontou o selecionador da formação alemã antes de lançar um apelo: «Espero que os responsáveis pelos calendários pensem», acrescentou.

À semelhança de outros selecionadores, Löw vai dar descanso a alguns dos habituais titulares no particular desta quarta-feira com a República Checa, que antecede dois encontros da Liga das Nações, diante da Ucrânia e Espanha.