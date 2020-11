A Alemanha saiu do encontro com Espanha, na terça-feira, vergado a uma goleada histórica por 6-0.

Após o final da partida, em declarações ao jornal Bild, Manuel Neuer foi confrontado com a ausência de Muller, Hummels e Boateng, que ficaram de fora das últimas convocatórias, e lembrou que eles não anunciaram o final da carreira.

«Eles ainda nos podiam ajudar, como já provaram no passado. E nenhum dos três encerrou as carreiras internacionais», disse o guarda-redes do Bayern Munique.

Seria recado para o selecionado Joachim Low?