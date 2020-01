Após o anúncio da saída para o Bayern de Munique no final da época, Alexander Nübel perdeu a braçadeira de capitão do Schalke 04 para Omar Mascarell.



A decisão do técnico David Wagner foi comunicada à equipa no passado sábado.



«Decidimos que o Alex não será mais capitão de equipa. Pesámos os prós e os contras na mesa e decidimos que seria melhor para a equipa retirar-lhe esse estatuto, pois acabaria sempre por ser um motivo de preocupação», explicou o treinador alemão em conferência de imprensa.

Nübel, de 23 anos, vai deixar o emblema de Gelsenkirchen a «custo zero». O acordo entre o jogador e os bávaros, lembre-se, é válido por cinco temporadas.