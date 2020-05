Erling Haaland já disse, mais de que uma vez, que se inspira em Cristiano Ronaldo e, pelos vistos, o jovem avançado do Borussia Dortmund parece ter a mesma determinação em vingar do que o internacional português. «Faz 300 flexões e mil abdominais por dia», contou Stanislav Macek, selecionador dos sub-18 da Eslováquia, que trabalhou uma semana com o avançado na última pré-época.

O treinador de 42 anos começa por contar uma história que dá conta do foco de Haaland em atingir altos patamares. «Sabe bem o que quer. Vou contar uma história. Quando ainda estava em Salzburgo, tinha uma namorada na Noruega que foi visitar. Poucos dias depois estava de volta e disse que se tinha de concentrar no futebol», destacou Macek ao jornal espanhol As.

O jovem treinador conheceu o avançado em agosto quando esteve um mês a fazer um estágio com a equipa do Salzburgo. Nessa altura, Haaland já começava a mostrar-se ao mundo. Nos primeiros cinco jogos pela equipa austríaca marcou sete golos.

«Vê-lo a trabalhar impressionou-me muito. Era um miúdo a trabalhar como um profissional maduro. Sabe bem o que quer do futebol. Sabe que é difícil e disse-me: “Para chegar onde quero não tenho que trabalhar rápido, mas sim trabalhar duro”. E é o que faz sem descanso. Quando chegou ao Salzburgo quase não jogava, agora é um espetáculo», conta Macek.

Além do talento para marcar golos, Haaland destaca-se pelo poderio físico, com 1,94 metro de altura, e procura seguir as pisadas de Cristiano Ronaldo, estando convencido que, com muito trabalho, vai acabar por chegar ao topo. «Tem um respeito enorme pelo trabalho. Quando estive em Salzburgo, todos me diziam isso. Ele chegou-me a dizer que em casa fazia mil abdominais e 300 flexões praticamente todos os dias», prosseguiu o selecionador eslovaco.

Depois desse primeiro contato em agosto, Macek continuou a acompanhar o percurso de Haaland que, em janeiro, trocou Salzburgo por Dortmund. «Ainda em março vi-o jogar pela seleção de sub-20 da Noruega contra os sub-21 da Eslováquia. E posso dizer que nunca tinha visto uma exibição individual como aquela. Eles ganharam 2-0, ele fez só um golo, mas o seu jogo foi extraordinário», contou.

Macek coloca Haaland ao nível dos melhores avançados do mundo nos últimos anos. «É um Ibrahimovic moderno. Diria que até é melhor na movimentação, é mais rápido. Depois tem uma grande mentalidade na hora de encarar o jogo e a profissão. Não quer dar saltos maiores do que as pernas», contou ainda o técnico eslovaco.

No Borussia de Dortmnd, Haaland também pegou de estaca e marcou doze golos em onze jogos. Somando os golos do Salzburgo até janeiro, Haaland conta com 40 golos marcados em 33 jogos esta temporada. «Deu um grande passo. O Dortmund é um dos melhores da Alemanha, joga ao ataque e confia nos jovens como Achraf, Sancho ou Brandt. Mas se continua a evoluir a este ritmo, não tarda nada vamos vê-lo noutro clube, quem sabe, no Real Madrid», referiu ainda Macek.

Haaland tem contrato com o Borussia até 2024, mas Macek não tem dúvidas que também podia vingar no Santiago Bernabéu. «Ali jogaram sempre os melhores do mundo e o Haaland, nesta altura, é um deles. É um jogador para o Real Madrid, sem dúvida», destacou ainda Stanislav Macek.