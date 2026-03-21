OFICIAL: a recuperar de lesão grave, Emre Can renova com o Dortmund
Médio assina por mais uma temporada
Médio assina por mais uma temporada
Emre Can terminava contrato com o Borussia Dortmund no verão, mas renovou o vínculo com o clube por mais uma temporada, ou seja, até junho de 2027.
Embora o médio de 32 anos esteja a recuperar de uma rotura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, sofrida no final de fevereiro, no jogo com o Bayern Munique, o emblema germânico decidiu avançar para a renovação.
«O Emre é o nosso capitão e um profissional exemplar. Ele é um líder, lidera o caminho e coloca-se sempre ao serviço da equipa. Não é à toa que dissemos logo após a sua grave lesão que queríamos continuar a apoiá-lo, porque ele é um fator importante para o Borussia Dortmund. Agora é importante que o Emre se concentre totalmente na recuperação e ficaremos felizes quando ele voltar ao campo», disse Lars Ricken, diretor-desportivo do Borussia Dortmund.
Can só voltará a jogar na próxima temporada. Em 2025/26, participou em 16 jogos e marcou três golos.
🤝 Der BVB und Emre Can gehen im Sommer in die achte gemeinsame Saison. Der BVB-Kapitän verlängerte in dieser Woche seinen zum Saisonende auslaufenden Vertrag um ein weiteres Jahr bis zum 30. Juni 2027. ✍️— Borussia Dortmund (@BVB) March 21, 2026
Werd' schnell wieder fit, Junge! 💛
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