Emre Can terminava contrato com o Borussia Dortmund no verão, mas renovou o vínculo com o clube por mais uma temporada, ou seja, até junho de 2027.

Embora o médio de 32 anos esteja a recuperar de uma rotura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, sofrida no final de fevereiro, no jogo com o Bayern Munique, o emblema germânico decidiu avançar para a renovação.

«O Emre é o nosso capitão e um profissional exemplar. Ele é um líder, lidera o caminho e coloca-se sempre ao serviço da equipa. Não é à toa que dissemos logo após a sua grave lesão que queríamos continuar a apoiá-lo, porque ele é um fator importante para o Borussia Dortmund. Agora é importante que o Emre se concentre totalmente na recuperação e ficaremos felizes quando ele voltar ao campo», disse Lars Ricken, diretor-desportivo do Borussia Dortmund.

Can só voltará a jogar na próxima temporada. Em 2025/26, participou em 16 jogos e marcou três golos.