OFICIAL: Albert Riera é o novo treinador do Eintracht Frankfurt
Espanhol estava nos eslovenos do Celje
Espanhol estava nos eslovenos do Celje
Sem vencer desde 13 de dezembro, o Eintracht Frankfurt anunciou, esta sexta-feira, Albert Riera como novo treinador.
O técnico espanhol, de 43 anos, é o sucessor de Dino Toppmoller, que não aguentou a crise de resultados e foi despedido há quase duas semanas.
Antigo internacional espanhol, Riera passou por clubes como Manchester City, Liverpool e Galatasaray. Já enquanto treinador, foi adjunto do Galatasaray, antes de iniciar a aventura a solo. Passou por Olimpija Ljubljana e Bordéus e agora cumpria a segunda experiência no Celje, atual líder do campeonato da Eslovénia.
O Eintracht Frankfurt, diga-se, é oitavo classificado da Liga alemã.
𝘽𝙞𝙚𝙣𝙫𝙚𝙣𝙞𝙙𝙤, 𝘼𝙡𝙗𝙚𝙧𝙩! 🇪🇸 🦅— Eintracht Frankfurt (@Eintracht) January 30, 2026
Albert Riera wird neuer Cheftrainer von Eintracht Frankfurt. Am kommenden Sonntag wird der 43-jährige Spanier auf eigenen Wunsch zum letzten Mal als Cheftrainer von NK Celje an der Seitenlinie stehen und übernimmt in Frankfurt ab Montag.… pic.twitter.com/F2sfAmnolG