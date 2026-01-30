Sem vencer desde 13 de dezembro, o Eintracht Frankfurt anunciou, esta sexta-feira, Albert Riera como novo treinador.

O técnico espanhol, de 43 anos, é o sucessor de Dino Toppmoller, que não aguentou a crise de resultados e foi despedido há quase duas semanas.

Antigo internacional espanhol, Riera passou por clubes como Manchester City, Liverpool e Galatasaray. Já enquanto treinador, foi adjunto do Galatasaray, antes de iniciar a aventura a solo. Passou por Olimpija Ljubljana e Bordéus e agora cumpria a segunda experiência no Celje, atual líder do campeonato da Eslovénia.

O Eintracht Frankfurt, diga-se, é oitavo classificado da Liga alemã.

RELACIONADOS
OFICIAL: Fermín López renova com o Barcelona até 2031
OFICIAL: Aurélio Buta é reforço do Copenhaga
OFICIAL: Oscar Bobb é reforço do Fulham