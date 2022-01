O Augsburgo anunciou esta segunda-feira a contratação de Ricardo Pepi, avançado que chega proveniente do Dallas, da MLS.

Em comunicado, o emblema alemão informa que o jovem rubricou um contrato válido até 30 de junho de 2026, com mais uma época de opção.

Pepi, refira-se, é uma das jovens promessas do momento no futebol mundial: aos 18 anos, já soma sete internacionalizações pela promissora seleção norte-americana, com três golos marcados e outras tantas assistências.

Na temporada passada, foi eleito o melhor jogador sub-22 da MLS, com 13 golos marcados e duas assistências.