Lars e Sven Bender vão retirar-se no final da época 2020/21, informou o Bayer Leverkusen.



Numa nota divulgada nas redes sociais, os farmacêuticos explicam que os gémeos não vão renovar o contrato no final da temporada porque têm intenção de terminar a carreira.



De resto, os dois internacionais germânicos justificaram a decisão de pendurar as chuteiras aos 31 anos com problemas físicos.



«Quem nos conhece sabe que damos sempre 100 por cento todos os dias. Esse é o requisito básico para nós. Infelizmente, está a tornar-se cada vez mais difícil para nós continuar com todas as dores e problemas físicos que temos», lê-se na nota divulgada pelo Bayer.



Ambos começaram a carreira no TSV 1860 Munique, clube pelo qual se estrearam como seniores. Porém, alguns anos depois, Sven mudou-se para o Borussia Dortmund, onde esteve durante oito épocas, antes de ingressar no Bayern em 2017/18.



Por sua vez, Lars deixou o TSV 1860 Munique para o Bayer Leverkusen, emblema que defende há mais de uma década.