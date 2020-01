O Bayer Leverkusen renovou contrato com Peter Bosz até 2022.



O técnico holandês chegou aos «farmacêuticos» a 1 de janeiro de 2019 e desde aí somou 31 vitórias em 69 partidas, tendo conduzido o clube do 9.º lugar até aos lugares de acesso à Liga dos Campeões.



Bosz, de 56 anos, conta com passagens por clubes como Ajax, Vitesse, Maccabi Telavive, Heracles e De Graafschap.



Lembre-se que o Leverkusen, sexto classificado da Bundesliga, é adversário do FC Porto nos 16 avos de final da Liga Europa.



🚨 Peter Bosz has extended his contract with Bayer 04 until 2022! 🚨 pic.twitter.com/ENbenKW6cQ — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) January 17, 2020