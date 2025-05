Eric Dier está de saída do Bayern, confirmou Christoph Freund, diretor desportivo dos bávaros.

O defesa-central de 31 anos está em final de contrato e não vai renovar.

«Conversámos com o Eric sobre uma renovação de contrato. Ele informou-nos que não vai renovar e que vai deixar-nos. Ele é um rapaz fantástico e divertimo-nos muito juntos. Espero que ele celebre a sua passagem connosco com o seu primeiro título», disse Freund, em conferência de imprensa.

Dier chegou à Baviera em janeiro de 2024, emprestado pelo Tottenham, antes de ser contratado em definitivo no verão passado. Em 45 jogos pelo Bayern, o ex-Sporting somou dois golos e, no próximo fim de semana, poderá festejar a conquista do campeonato alemão. A confirmar-se, será o primeiro título da carreira do internacional inglês.

Segundo a imprensa francesa, Dier já tem um acordo para transferir-se para o Mónaco.