O Bayern Munique despediu-se, esta quarta-feira, de Ivan Perisic.



Numa nota divulgada no site oficial, os campeões alemães e europeus informam que não vão avançar para a compra em definitivo do internacional croata que pertence aos quadros do Inter de Milão. Para já, o extremo vai regressar a Itália, visto que ainda tem contrato com os nerazzurri até 2022.



Durante o empréstimo ao emblema bávaro, Perisic marcou oito golos em 35 partidas e venceu três títulos: a Bundesliga, a Taça da Alemanha e a Liga dos Campeões.



Lembre-se que o jogador de 31 anos conta com passagens por Sochaux, Club Brugge, Borussia Dortmund e Wolfsburgo, além do Inter.