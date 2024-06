O treinador alemão Peter Zeidler, de 61 anos, é o novo técnico do Bochum, da Bundesliga, a principal divisão alemã de futebol. Chega do Saint Gallen, que disputa a primeira Liga da Suíça.

O clube alemão anunciou a transferência nesta segunda-feira, através das plataformas oficiais. Não foram divulgados detalhes sobre a verba recebida pelo clube suíço.

Zeidler já passou por clubes como o Tours e Sochaux, de França, Liefering e Red Bull Salzburgo, da Áustria.

O Bochum assegurou a manutenção na Liga alemã de futebol já no play-off com o terceiro classificado do segundo escalão.