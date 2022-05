O Borussia Dortmund anunciou a contratação de Alexander Meyer.



O guarda-redes volta à Bundesliga, escalão máximo do futebol germânico, após três épocas como titular da baliza do Jahn Regensburg. O jogador de 31 anos assinoua até 2024 com o Dortmund.



Meyer, que também conta com passagens por TSV Havelse, Estugarda e Energie Cottbus. vai discutir um lugar na baliza do Dortmund com Roman Bürki e Marwin Hitz.



Este é o quinto reforço do vice-campeão germânico depois de Niklas Süle, Nico Schlotterbeck, Karim Adeyemi e Ozcan.