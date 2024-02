Mahmoud Dahoud foi anunciado esta quinta-feira como reforço do Estugarda.

O médio de 28 anos chega ao clube alemão por empréstimo do Brighton, num acordo que contempla uma opção de compra – o valor não foi detalhado.

Dahoud chegou ao Brighton no início da época, a custo zero, depois de ter deixado o Borussia Dortmund ao fim de seis temporadas. Regressa agora à Bundesliga, onde já tinha jogado também ao serviço do Monchengladbach.

O Estugarda, diga-se, ocupa atualmente o terceiro lugar do campeonato alemão.