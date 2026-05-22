Internacional
Há 59 min
OFICIAL: Dortmund despede-se de Julian Brandt ao fim de sete épocas
Médio termina contrato e não vai renovar
Médio termina contrato e não vai renovar
O Borussia Dortmund oficializou, nas redes sociais, a saída de Julian Brandt, que está em final de contrato.
O médio de 30 anos não vai renovar pelo clube que representou nas últimas sete épocas e até já se tinha despedido dos adeptos.
Brandt foi contratado em 2019 ao Bayer Leverkusen, a troco de 25 milhões de euros. Esta temporada, marcou 11 golos e deu quatro assistências em 41 jogos.
7 years, 1 Julian. 🖤💛— Borussia Dortmund (@BlackYellow) May 22, 2026
With his BVB contract expiring this summer, everyone at Borussia Dortmund would like to thank Jule for his commitment and passion in black and yellow over the past seven years! We wish you nothing but the best in what’s next, Jule! 🥹 pic.twitter.com/Q5Hoy20ii4
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS