O Borussia Dortmund oficializou, nas redes sociais, a saída de Julian Brandt, que está em final de contrato.

O médio de 30 anos não vai renovar pelo clube que representou nas últimas sete épocas e até já se tinha despedido dos adeptos.

Brandt foi contratado em 2019 ao Bayer Leverkusen, a troco de 25 milhões de euros. Esta temporada, marcou 11 golos e deu quatro assistências em 41 jogos.

RELACIONADOS
OFICIAL: Guardiola deixa o Manchester City
OFICIAL: Michael Carrick renova pelo Manchester United
OFICIAL: Azpilicueta anuncia final de carreira