O Borussia Monchengladbach anunciou, esta sexta-feira, a saída de Daniel Farke.



O emblema germânico explica que a decisão foi tomada depois de uma reunião com o técnico de 46 anos. Assim, a experiência do treinador alemão no clube, que já contratou Julian Weigl ao Benfica para a nova temporada, durou apenas uma época: alcançou 12 vitórias em 36 jogos, acabando no 10.º posto da Bundesliga.



Antes de orientar o Gladbach, Farke passou pelo modesto SV Lippstadt, pela equipa B do Dortmund e pelo Norwich, equipa na qual conseguiu dois títulos de campeão do Championship.