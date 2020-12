Um dia depois de ter sido humilhado em casa pelo Estugarda, com quem perdeu por 5-1, o Borussia Dortmund anunciou ter chegado a acordo com o treinador Lucien Favre para a rescisão de contrato.

O técnico suíço estava ao serviço do Dortmund desde 2018-2019, conseguindo dois segundos lugares na Bundesliga.

Esta época, o Dortmund apurou-se para os oitavos de final como primeiro do grupo e seguia em quinto lugar na Bundesliga.

Edin Terzic, até aqui adjunto de Favre, fica no cargo de treinador de forma interina.

Borussia Dortmund have parted ways with head coach Lucien Favre.



The club would like to thank Lucien for his dedication and wish him success in his future. pic.twitter.com/eOxSY1w9RY