No dia em que fez uma assistência frente ao Leipzig, Gonçalo Paciência renovou contrato com o Eintracht Frankfurt até 2023, informou o emblema alemão.



O internacional português prolongou o vínculo por apenas mais um ano, ou seja, o anterior contrato era válido até 2022.



Tudo sobre o mercado



Na Alemanha desde 2018, quando saiu do FC Porto, o avançado de 25 anos disputou 49 jogos e marcou 15 golos.