Pascal Gross é reforço do Borussia Dortmund, anunciou esta quinta-feira o emblema alemão, em comunicado no site oficial.

O internacional germânico deixa o Brighton, clube que representava desde 2017, e assina até 2026 pela equipa pela qual torcia quando era criança.

«Estou muito ansioso. Para mim, esta mudança é muito importante porque sou adepto do Dortmund desde criança. Vou tentar retribuir a confiança do clube com a forma como jogo e mal posso esperar para jogar diante dos adeptos», afirmou o médio de 33 anos, aos meios do Dortmund.

Na Alemanha, Gross representou ainda o Hoffenheim, o Karlsruher e o Ingolstadt, ele que esteve ao serviço da seleção no Euro 2024.