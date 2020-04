O Bayern Munique anunciou a continuidade de Hansi Flick no comando técnico até 2023. O treinador tinha assinado um vínculo válido até ao final da época após a saída de Kovac em dezembro.



Em comunicado, o líder máximo do clube bávaro, Karl-Heinz Rummenigge, explicou a decisão de continuar com o treinador de 55 anos.



«O Bayern está muito feliz com o trabalho do Hansi Flick. A equipa desenvolveu-se muito bem sob o seu comando e joga um futebol atrativo que se reflete nos resultados», disse, citado pelo site do clube.



Antes de chegar ao Bayern, Flick foi adjunto de Low na seleção alemã.