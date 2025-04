O Leipzig anunciou esta terça-feira a contratação de Ezekiel Banzuzi, o primeiro reforço para a temporada 2024/25. O jovem deixa o OH Leuven, da Bélgica, e assina contrato até 2030.

«Leipzig contrata Ezechiel Banzuzi do OH Leuven. O neerlandês de 20 anos tem contrato até 2030 e vai reforçar o meio campo da nossa equipa a partir do verão de 2025», pode ler-se no comunicado oficial.

De acordo com a imprensa alemã, o médio de 20 anos custa cerca de 16 milhões de euros aos cofres do Leipzig.

Esta temporada, Banzuzi fez um total de 31 jogos, marcou três golos e apontou quatro assistências com a camisola do clube belga.

