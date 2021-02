Poucos minutos após a vitória frente ao Augsburgo, o Leipzig anunciou a contratação de Angeliño em definitivo.



Em comunicado, o clube germânico refere que acionou a opção de compra sobre o lateral-esquerdo junto do Manchester City, tendo este assinado contrato até 2025.



O espanhol de 24 anos chegou a Leipzig em janeiro do ano passado. Após um golo em 18 jogos, os alemães decidiram renovar o empréstimo do jogador que agora contratam em definitivo.



Angeliño chegou ao Man. City em 2013/14 e viveu sucessivos empréstimos a New York City, Maiorca, NAC Breda, PSV, tendo estado apenas meia época no plantel principal dos «citizens».



Este ano o jogador leva oito golos em 29 partidas.