O Leipzig anunciou esta quinta-feira a contratação do jovem Assan Ouédraogo, ao Schalke 04.

O médio de 18 anos chega da equipa da Bundesliga 2 e fica com um contrato válido por cinco épocas, até junho de 2029.

«Estou muito feliz por fazer parte do Leipzig. Claro que é um grande passo para mim, mas estou pronto para este novo desafio e ansioso por tudo o que me espera em Leipzig», disse, aos meios de comunicação do novo clube.

Campeão mundial e europeu pelos sub-17 da Alemanha, Ouédraogo fez três golos e uma assistência em 17 jogos pelo Schalke na última temporada.