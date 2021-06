O Leipzig anunciou a contratação de Caden Clark ao New York Red Bulls.



O médio de 18 anos assinou com o clube germânico até 2024, mas vai permanecer cedido ao clube de Nova Iorque até final da temporada.



Visto como um dos maiores talentos dos Estados Unidos, Caden Clark iniciou o seu percurso nos Minnesota Thunder e fez parte da formação do Barcelona antes de ingressar nos New York Red Bulls em fevereiro do ano passado.



Esta temporada, o médio ofensivo leva quatro golos e uma assistência em oito jogos na MLS.