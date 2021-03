Em final de contrato com o Ajax, Brian Broobey vai jogar no Leipzig na próxima temporada.



Segundo a informação divulgada no site do clube alemão, o jovem holandês assinou até 2025.



Refira-se que o avançado de origem ganesa ingressou nas escolas do Ajax com 13 anos e fez todo o percurso de formação. Em outubro do ano passado, Broobey estreou-se pela primeira equipa com um golo ante o Fortuna Sittard.



Broobey, de 19 anos, é internacional sub-19 pela Holanda.