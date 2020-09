O Mainz despediu o técnico Achim Beierlorzer.



Em comunicado, o emblema germânico explicou a decisão com os maus resultados da equipa. O treinador de 52 anos deixa o clube ao fim de pouco mais de um ano e com apenas nove triunfos em 26 jogos.



O Mainz é, lembre-se, último classificado da Bundesliga com nenhum ponto conquista tal como o Schalke 04, que já despediu o treinador, e o Colónia.